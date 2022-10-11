Сотрудника компании в Карелии оштрафовали на 40 тысяч рублей за раздавленного бревном рабочего

Медвежьегорский районный суд вынес приговор по уголовному делу после смерти работника, погибшего от удара бревном из-за нарушения техники безопасности при разгрузке машины.

Напомним, в апреле в ходе разгрузки круглых лесоматериалов при помощи манипулятора на площадке пилорамы, расположенной в Медвежьегорском районе, произошло падение бревна, в результате погиб рабочий.

Установлено, одно из круглых бревен, перемещаемых из кузова машины с помощью механического манипулятора, упало. Одним концом оно уткнулось в грунт, а другим ударило по голове рабочего, придавив его своим весом, из-за чего мужчина скончался. Об этом рассказали в Медвежьегорском районном суде.

Виновным признан сотрудник компании, отвечающий за выполнение правил техники безопасности. Выяснилось, что работники не прошли обучение по охране труда.

Мужчина признал вину и раскаялся. Суд назначил ему штраф в 40 тысяч рублей.