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Новости. Криминал
17:40, 21 Марта 2018

В Карелии будут судить директора фирмы, который не платил работникам

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В поселке Калевала будут судить руководителя общества с ограниченной ответственностью за невыплату заработной платы 19-ти работникам.

Об этом сообщает СУ СК по Карелии.

По версии следствия, в 2017 году директор не платил зарплату и другие выплаты 19-ти сотрудникам фирмы, при этом "располагая необходимыми денежными средствами, расходуя их иным образом в целях извлечения прибыли от коммерческой деятельности".

"Сумма невыплаченной заработной платы и иных установленных законом выплат составила более 538 тысяч рублей", - сообщили в управлении.

В отношении руководителя было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Поскольку обвиняемый впервые совершил данное преступление, признал свою вину и полностью рассчитался с работниками, следователь направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении руководителя и назначить ему судебный штраф.

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