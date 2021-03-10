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В Карелии будут судить мужчину, забившего до смерти своего собутыльника

Новости. Криминал
14:02, 11 Марта 2021
фото: © Коллаж freepik.com / pixabay.com
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Жителю Сегежи, обвиняемому в убийстве знакомого, грозит 15 лет колонии, сообщили в Следкоме Карелии

По версии следствия, в октябре прошлого года 49-летний обвиняемый распивал спиртное в квартире своего знакомого в Сегеже. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт. Гость напал на хозяина застолья, избив его руками, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где скончался.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время Следком закончил расследование уголовного дела. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске мужчина напал с ножом на улице на 15-летнюю девочку.

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Комментарии

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кир
2021-03-11 14:45:09
Ну что же ты страшная такая?
Ты такая страшная
Ты ненакрашенная страшная
И накрашенная.©
Для соседней ветки, где нельзя как у Элиссана.
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