В Карелии бывший судья оштрафован за служебный подлог

Бывший народный судья Сортавальского суда Сергей Иванов, последнее время работавший инспектором рыбоохраны, оштрафован местным судом на 120 тысяч рублей.

Судья Сортавальского городского суда Андрей Михеев вынес приговор своему бывшему коллеге Сергею Иванову.

Как рассказали нашему изданиюв суде, уроженец Сортавалы Сергей Иванов, которому исполнилось 58 лет, в 1991-1994 годах работал народным судьей, а в последние годы трудился инспектором сортавальского отдела "Росрыболовства".

Как установили оперативные сотрудники транспортной полиции Карелии, в 2018 году Сергей Иванов составил два "липовых" административных протокола.

Подробнее читайте в материале Светланы Лысенко на страницах интернет-газеты "Вести Карелии".