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В Карелии частный пансионат сокращает число мест для инвалидов и стариков из-за нехватки денег

Новости. Общество
11:38, 19 Марта 2021
фото: pixabay.com / 27707
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Руководство пансионата для пожилых "Моя бабуля" сообщает о сокращении мест для пожилых и инвалидов в своем заведении из-за возникших финансовых проблем.

Об этом заявила исполнительный директор ООО "Моя бабуля" Наталья Ефимова в соцсети.

"ООО "Моя бабуля" вынуждено сообщить о сокращении мест для пожилых и инвалидов по госпрограмме с 01 апреля 2021 г.", - гласит текст поста Ефимовой.

Руководитель пансионата пояснила, что выделяемых региональной властью денег недостаточно для продолжения деятельности учреждения в прежнем объеме.

"Объем финансирования, который одобрен сегодня в Законодательном собрании, явно недостаточен для обслуживания по ИППСУ семидесяти человек в течение года. Также необходимо учитывать, что данные средства будут разыгрываться на конкурсе. В правомерности данных конкурсов на возмещение уже оказанных услуг вопросов много", - заявила Наталья Ефимова.

Руководитель пансионата сообщила, что договор на новый срок не будет заключен с некоторыми постояльцами учреждения.

"Теперь, в свою очередь, конкурс должны провести мы. Среди инвалидов и пожилых. Конкурс на то, кто останется проживать в "своем" доме, а кто его должен покинуть. Жесть? Согласна. Жесть", - заявила она.

Ранее исполнительный директор ООО "Моя бабуля" Наталья Ефимова сообщала, что в республиканском бюджете не предусмотрены деньги на компенсацию расходов частным пансионатам для пожилых, что ставит под угрозу их работу.

Она заявляла, что в карельском бюджете на 2021 года не заложены суммы, которые государство в виде субсидии должно предоставлять коммерческим социальным организациям, которые обслуживают пенсионеров и инвалидов. По оценке Ефимовой, это может привести к разорению социальных учреждений, в которых пребывают нуждающиеся в постоянном уходе граждане.

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