В Карелии чистая прибыль компаний превысила ожидания

Чистая прибыль предприятий и других организаций Карелии за первые два месяца 2019 года превысила 10 млрд рублей, что 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает

В числе лидеров по темпам роста производство бумаги и бумажных изделий (в 6,3 раза), торговля (в 2,5 раза), добыча полезных ископаемых (в 2,4 раза).

Доля прибыльных организаций в Карелии в январе-марте выросла до 53,2% от общего числа компаний республики.

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