В Карелии до сих пор не могут установить, кто избивал заключенного в колонии №9

Прокуратура Карелии не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывших начальников колонии №9 Петрозаводска.

Прокуратура Карелии не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-начальника колонии № 9 Петрозаводска Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия. Заместитель прокурора республики Сергей Губин возвратил уголовное дело Савельева и Ковалева в карельский Следком "для производства дополнительного расследования".

Об этом "Столице на Онего" сообщил адвокат Михаил Шогин, защищающий 33-летнего Ивана Савельева.

"Кандидат юридических наук Сергей Губин привел аргументированные доводы в пользу принятого им решения возвратить это уголовное дело в Следком республики для производства дополнительного расследования, - говорит Михаил Шогин. – Основной довод – заключение эксперта из Санкт-Петербурга. Он пришел к выводу, что изображения на видеофайле (появившейся в СМИ видеозаписи с избиением осужденного двумя сотрудниками ИК № 9 – прим. ред.) непригодны для сравнительного исследования. Говоря проще, экспертиза не подтвердила, что на этой видеозаписи 2014 года изображены Савельев и Ковалев".

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