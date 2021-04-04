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В Карелии до сих пор не могут установить, кто избивал заключенного в колонии №9

Новости. Криминал
08:20, 05 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
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Прокуратура Карелии не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывших начальников колонии №9 Петрозаводска.

Прокуратура Карелии не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-начальника колонии № 9 Петрозаводска Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия. Заместитель прокурора республики Сергей Губин возвратил уголовное дело Савельева и Ковалева в карельский Следком "для производства дополнительного расследования".

Об этом "Столице на Онего" сообщил адвокат Михаил Шогин, защищающий 33-летнего Ивана Савельева.

"Кандидат юридических наук Сергей Губин привел аргументированные доводы в пользу принятого им решения возвратить это уголовное дело в Следком республики для производства дополнительного расследования, - говорит Михаил Шогин. – Основной довод – заключение эксперта из Санкт-Петербурга. Он пришел к выводу, что изображения на видеофайле (появившейся в СМИ видеозаписи с избиением осужденного двумя сотрудниками ИК № 9 – прим. ред.) непригодны для сравнительного исследования. Говоря проще, экспертиза не подтвердила, что на этой видеозаписи 2014 года изображены Савельев и Ковалев".

Подробности читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-04-05 10:47:34
Ну раз найти не могут, кто избивал, значит избивал никто. Так бывает иногда :)
Русский мужик
2021-04-05 10:37:03
Какой у него взгляд " одухотворённый " ! Не может человек с таким умным взглядом кого то обидеть .
кир
2021-04-05 10:48:05
Русский мужик, а ты можешь, спросил умный кот? И сам ответил, - может. А зэк выйдет и всем отомстит. Он всегда так делает, потому что мало его колотят.
Егор Сидоров
2021-04-05 10:30:23
Понятное дело, очень сложный вопрос решается. Вот если бы сиделец кинул в служащего ФСИН бумажным стаканчиком, то без проблем получил бы еще пару лет строгого режима.
театральный критик
2021-04-05 09:53:41
Ночной фотограф очень не хочет на зону ехать. В сизо отсиживается.
Off
2021-04-05 10:01:26
театральный критик, ты как латентный фотограф ,покажи пример .
врунофф
2021-04-05 09:29:26
Офф в колготках приуныл
Leopol'd
2021-04-05 10:41:15
врунофф, умница! Зачем-то сообщил offу, что ты приуныл в колготках. Так и пиши ему напрямую. Зачем нам знать про твои извращения?!
Off
2021-04-05 09:42:32
врунофф, да да ,я знаю что ты любишь ходить в колготках. Интересно , как вертухаи относятся к таким как ты ? :)
mobikk
2021-04-05 09:28:21
Теперь "найдут" избивавшего)). Кто же он?
наташка
2021-04-05 08:25:58
Либерастка оклеветала, теперь сама сядет и ущерб выплатит
Off
2021-04-05 08:42:11
наташка, педриасты избивают людей а потом пытаются уйти от ответственности .
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