В Карелии дорожники спасли участников ДТП, где водителю стало плохо

Водитель и пассажиры, попавшие на прошлой неделе в сложную ситуацию на трассе «Соломенное-Ялгуба-Суйсарь», поблагодарили работников Кондопожское ДРСУ за неравнодушное отношение и помощь.

Инцидент произошел на минувшей неделе, 8 февраля, в нескольких километрах от Ялгубы. Автомобиль съехал с трассы в канаву. На помощь пришли работники подрядной организации, которые чистили дорогу. Об этом пишут в официальном паблике Управтодор РК, где опубликовали благодарность.

«С помощью трактора попытались автомобиль вытащить, но не получилось, лопнул трос. В процессе нашему водителю стало плохо. Ребята довезли нас до Ялгубы, в надежде найти там врача. Но амбулатория не работала, пришлось вызывать скорую. Пока ждали скорую, ребята нашли таблетки и измерения давления. А нас, замерзших, напоили чаем из термоса. Когда скорая приехала, перенесли в нее больного из Газели. Спасибо им огромное за помощь и поддержку!» - пишут участники инцидента.