В Карелии два пешехода оказались под колесами автомобилей за день

Автомобилисты сбили двух человек на дорогах Карелии за сутки.

В четверг, 21 апреля, в Петрозаводске на улице Кемской 32-летняя женщина за рулем автомобиля «Ford Fusion» сбила 62-летнего мужчину. ДТП произошло в 9 часов 45 минут. Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход получил травмы. Обстоятельства выясняются. По факту ДТП проводится проверка.

Еще один наезд на пешехода произошел в поселке Эссойла Пряжинского района на Центральной улице. По предварительным данным, в 20 часов 15 минут 35-летний водитель автомобиля «Chery» наехал на 30-летнего мужчину. Пешеход травмирован. Обстоятельства ДТП тоже выясняются.

Ранее сообщалось, что пьяный мотоциклист попался в руки инспекторов в поселке Карелии.