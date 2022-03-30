Пьяный мотоциклист попался в руки инспекторов в поселке Карелии

Нетрезвый мотоциклист за рулем «Урала» был установлен сотрудниками Госавтоинспекции.

21 апреля в поселке Амбарный автоинспекторы отстранили от управления мотоциклом «Урал» 50-летнего водителя в состоянии опьянения. По результатам освидетельствования прибор показал 1.54 мг/л. Об этом информирует в соцсети ГИБДД Лоухи.

Инспекторы составили в отношении водителя административный материал за пьяное вождение. Нарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тыс.рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее сообщалось, что жителей Петрозаводска наградили за поимку пьяного водителя, врезавшегося в жилой дом.