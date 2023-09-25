В Карелии готовят кукольный спектакль по мотивам жития святого покровителя Петрозаводска

Необычный спектакль о блаженном Фаддее Петрозаводском покажут в рамках проекта «Карельские святые».
Подопечные Петрозаводского отделения социальной реабилитации № 2 готовятся к необычному спектаклю в рамках проекта «Карельские святые», рассказали в паблике
Как сообщили в источнике, у столицы Карели есть свой святой — блаженный Фаддей Петрозаводский. О нем писал поэт Федор Глинка:
Во времена царя Петра
Жил дивный муж в Кареле дикой –
Фаддей, раб Божий, друг добра,
Муж свят и труженик великий.
Специалисты отделения соцреабилитации совместно с подопечными готовятся к премьере кукольного спектакля по мотивам жития знаменитого святого.
Специалисты отделения уже написали сценарий, сделали куклы главных героев и вовсю готовятся удивить зрителей. По сюжету театральной постановки Фаддей помогает людям, которые погрязли в пороках и пьянстве, и встречается с Петром Первым.
В роли прекрасного ангела выступит культорганизатор Наталья Устинова. Кстати, всех кукол и декорации к спектаклю она сделала самостоятельно, рассказали в источнике.
Как напомнили в источнике, проект «Карельские святые» — победитель большого грантового конкурса «Православная инициатива — 2023», организованного Фондом поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание