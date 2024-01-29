Подопечные центра соцобслуживания Карелии представили спектакль петрозаводской публике

Накануне на сцене Дома актера показали «Прощание с Матёрой».

Накануне на сцене Дома актера в Петрозаводске спектакль «Прощание с Матёрой» представили получатели социальных услуг — участники программы «Здоровье и долголетие» Комплексного центра соцобслуживания Карелии. Об этом сообщили в паблике Минсоцзащиты республики.



Как рассказали в группе, актерская игра вызвала у зрителей восторг: артисты всецело вжились в роль героинь Валентина Распутина.



Раскрыть творческие таланты получателям социальных услуг помогает руководитель театральной студии «Дивля» Галина Козулина.



«Если вы хотите попробовать свои силы в театральном искусстве, приходите на занятия в театральную студию», — написали в источнике.



Запись по телефонам: 8-981-400-93-89, 8-911-420-55-01.