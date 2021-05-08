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В Карелии кладбище, где покоятся герои войны, находится в жутком запустении (ФОТО)

Новости. Общество
16:10, 09 Мая 2021
фото: Мария Акимова / ВК
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В Сегеже пришло в упадок местное кладбище, где покоятся останки героев, отдавших жизнь за победу в Великой Отечественной войне.

На кладбище в карельском городе Сегежа царит беспорядок. При этом на данной территории покоятся останки советских бойцов, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает в соцсети жительница Сегежи Мария Акимова.

«Вот так выглядит наше старое городское кладбище, где через могилу красные звёзды участников Великой Отечественной войны. На многих могилах от срезанных звёзд остались голые штыри, как ножи по сердцу», — заявляет она.

Мария Акимова считает, что к состоянию местного кладбища должно быть привлечено общественное внимание.

«Больно. Столько громких слов. А ведь именно там покоится поколение сегежан, видевших лицо войны», — подчеркнула она.

Автор поста призывает местную власть обратить внимание на хаос, который творится на могилах павших солдат. По словам местной жительницы, горожане смогли бы во взаимодействии с чиновниками привести территорию захоронения в порядок.

«Очень бы хотелось, чтобы в свете последних событий подключилась наша администрация. Провела обследование старого кладбища, составила смету. Активисты сами не спилят аварийные деревья, которые падают на могилы. А ведь могут упасть и на людей. Подрядная организация могла бы за три-четыре „бесснежных“ месяца постепенно привести кладбище в порядок, а неравнодушные люди помогли бы. Так хочется сделать доброе дело вместе», — резюмировала Мария Акимова.

Напомним, на этом же кладбище в Сегеже находится могила ветерана Великой Отечественной войны Степана Льдинина, которую разгромили вандалы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-05-09 16:47:06
Портянки сразу окрысились .
Им плевать , что могилы воинов запущены и разорены . Им главное провести пафосный парад , вбухав на это кучу денег чем ухаживать за местами захоронения .
наташка
2021-05-09 16:28:22
Желтой газетенке лишь бы хайпнуть в священный праздник. Ничего святого. Потом обижаются, что их журналюгами называют.
бюджет
2021-05-09 17:24:02
наташка, ничего СВЯТОГО у чиновников, которые тратят НАШИ НДФЛ местного бюджета на себя, а не на ОБЩИЕ нужды поселений!!! КОГДА будем обсуждать - КУДА тратить МЕСТНЫЙ НДФЛ?? НАТАШКА, НАТАШКА - ОТВЕЧАЙ!!!!
User
2021-05-09 18:24:57
бюджет, наташка - не читатель, наташка - писатель. :)
Протестун
2021-05-09 16:22:48
Сегодня специально гадливый состав в редакции подобрали в честь праздника ?
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