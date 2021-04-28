Вандалы разгромили могилу героя войны в Карелии (ФОТО)

В Сегеже пришлось изготавливать новый памятник ветерану Великой Отечественной войны Степану Льдинину, поскольку прежний монумент уничтожили вандалы.

Памятник герою войны Степану Льдинину, расположенный на старом сегежском кладбище, был разрушен в результате акта вандализма. Хулиганы разбили на три части плиту, которая была установлена на могиле бойца. Об этом сообщает сегежская районная газета «Доверие».

Памятник был не только расколот на части, но и вырван из земли. На плите были обнаружены следы от ботинок. На место происшествия выезжали сотрудники полиции.

Прежде место захоронения ветерана уже подвергалось атаке вандалов. Сообщается, что в конце «70-х» годов старый памятник на могиле Степана Льдинина также был поврежден злоумышленниками. Тогда вандалы камнями изуродовали портрет бойца.

В настоящее время местная ритуальная компания «Ветеран» установила новый памятник Степану Льдинину на местном кладбище, сообщает сегежская газета «Доверие».

Степан Льдинин – полный кавалер ордена Славы, награжденный медалями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья» и «За взятие Кенигсберга».