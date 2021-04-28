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Вандалы разгромили могилу героя войны в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 29 Апреля 2021
фото: Мария Акимова
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В Сегеже пришлось изготавливать новый памятник ветерану Великой Отечественной войны Степану Льдинину, поскольку прежний монумент уничтожили вандалы.

 

Памятник герою войны Степану Льдинину, расположенный на старом сегежском кладбище, был разрушен в результате акта вандализма. Хулиганы разбили на три части плиту, которая была установлена на могиле бойца. Об этом сообщает сегежская районная газета «Доверие».

Памятник был не только расколот на части, но и вырван из земли. На плите были обнаружены следы от ботинок. На место происшествия выезжали сотрудники полиции.

Прежде место захоронения ветерана уже подвергалось атаке вандалов. Сообщается, что в конце «70-х» годов старый памятник на могиле Степана Льдинина также был поврежден злоумышленниками. Тогда вандалы камнями изуродовали портрет бойца.

В настоящее время местная ритуальная компания «Ветеран» установила новый памятник Степану Льдинину на местном кладбище, сообщает сегежская газета «Доверие».

Степан Льдинин – полный кавалер ордена Славы, награжденный медалями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья» и «За взятие Кенигсберга».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жуков
2021-04-29 09:10:25
Наступила последняя декада Декабря 1956 года. Мастера сплавного участка Беломорско - Сегозерской сплавной конторы Льдинина волновал один вопрос: выполнит ли участок годовой план ? Хотя за плечами у него был большой опыт работы и всегда все задания выполнялись в срок, беспокоило, что руководит он этим участком менее года и не всех рабочих ещё хорошо знает.

Степан Ефимович ужинал, когда к нему зашёл технорук Иван Семёнович Умицын.

- Беда ! В ночную смену не вышел крановщик, - сказал он. - Подали 10 автомашин. Может погрузка сорваться.

- Пошли !

Всю ночь выла буря. Ртутный столбик термометра показывал 30 градусов ниже нуля. Степан Ефимович отдавал команду за командой по погрузке автомашин лесом. Погрузка подходила к концу. И вдруг при подъёме очередной связки брёвен лопнул стальной трос. Брёвна, стукнувшись о машину, покатились в стороны. Одно из них ударило Степана Ефимовича в грудь, и он потерял сознание.

Более суток он не приходил в себя. Хирург, просматривая старые рентгеновские снимки Льдинина, нервничал. На снимках хорошо просматривалась около сердца... пуля. Бревно ударило как раз по этому месту. Он умер, не приходя в сознание.

На похороны прибыли родные и близкие. У изголовья лежали чёрные бархатные подушечки с орденами Славы I, II, III степени, Трудового Красного Знамени, медалью "За отвагу", памятными и юбилейными медалями, нагрудным знаком "Снайпер". Люди прощались с человеком, прошедшим путь от лесного сторожа до начальника лесопункта, прощались с воином, мужественно сражавшимся в годы Великой Отечественной войны.
Неравнодушный
2021-04-29 09:04:53
Пока недружественных где-то в полях ищут, даже не заметили как внутри страны уважение к ветеранам исчезает.
наташка
2021-04-29 08:29:08
Навальнята мстят
nae
2021-04-29 10:56:15
наташка, за что?
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