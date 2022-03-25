В Карелии лыжница Дарья Бортник завоевала «золото» в гонке

Дарья Бортник завоевала золотую медаль на соревнованиях по лыжным гонкам памяти олимпийского чемпиона Фёдора Терентьева.

Студентка Государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге Дарья Бортник стала победительницей среди девушек 2004–2005 годов рождения на дистанции 10 км. свободным стилем. Об этом информирует паблик училища.

Состязания состоялись 27 марта в Медвежьегорске и собрали более 250 спортсменов из Петрозаводска, Костомукши, Кондопожского, Медвежьегорского, Пудожского и Сегежского районов, а также из Ленинградской области.