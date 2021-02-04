В Карелии мужчина без маски пытался украсть бутылку водки из магазина

Росгвардейцы задержали в Кондопоге пьяного покупателя, пытавшегося пронести алкоголь мимо кассы, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в Кондопоге 3 февраля. Сработала тревожная сигнализация в одном из торговом центре. Росгвардейцы, прибывшие на место, выяснили, что 28-летний петрозаводчанин пытался пронести мимо кассы алкоголь, но был замечен. Мужчина был пьян. Он кричал, ругался, размахивал руками, чтобы к нему не приближались. Нарушитель был в магазине без маски.

Дебошира передали в полицию.

Ранее находящийся в розыске мужчина попался на краже водки в магазине Петрозаводска.