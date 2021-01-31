Находящийся в розыске мужчина попался на краже водки в магазине Петрозаводска

В выходные шесть жителей Карелии попались на краже алкоголя и продуктов, сообщили в Росгвардии Карелии.

Так, 29 января в одном из гипермаркетов Петрозаводска 37-летний мужчина пытался под курткой вынести из торгового зала бутылку крепкого спиртного. Оказалось, что нарушитель находится в числе разыскиваемых полицией.

В тот же день в Медвежьегорске росгвардейцами были задержаны и переданы участковому уполномоченному 55-летний житель района, не сумевший тайно пронести мимо кассы алкоголь и продукты питания, и 40-летний сегежанин без определенного места жительства.

30 и 31 января за аналогичные правонарушения вневедомственная охрана Росгвардии задержала посетителей магазинов в Сегеже, Кеми и Петрозаводске.

Ранее мужчины дважды за день пытались обчистить один из магазинов на севере Карелии.