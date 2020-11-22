В Карелии мужчина напал на женщину, которая ждала мужа в машине

Житель Сегежи отметил день рождения, став фигурантом двух уголовных дел.

По сообщению МВД Карелии, в полицию поступило заявление от жительницы Сегежи. По ее словам, неизвестный мужчина повредил ее автомобиль, а саму ее ударил.

Местный участковый выяснил, что днем у магазина сегежанка находилась в машине и ждала мужа. В это время незнакомый мужчина открыл дверь авто, повредив ее, после чего нанес удар женщине. Подозреваемый – ранее несудимый 58-летний сегежанин признал вину. Однако не смог пояснить мотивы своих поступков. По его словам, он до этого отмечал день рождения и не совсем помнит, что именно вызвало в нем такую реакцию.

Возбуждены уголовные дела о побоях и умышленном повреждении имущества. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что жителю Карелии грозит 6 лет колонии за съеденные тайком у соседки малосольные огурцы.