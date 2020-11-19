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Жителю Карелии грозит 6 лет колонии за съеденные тайком у соседки малосольные огурцы

Новости. Криминал
13:17, 20 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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В Калевале местный житель украл у спящей соседки продукты и съел их с братом, теперь ему грозит наказание, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Калевальского района закончено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя поселка Боровой. Он является фигурантом уголовного дела.

По данным следствия, мужчина проник в квартиру своей соседки, когда та спала, и совершил кражу. Его незаконной добычей стали продукты из холодильника - 2,5 килограмма мяса, сыр и банка малосольных огурцов. Все это он впоследствии употребил с братом, которому предусмотрительно о краже не рассказал.

На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-20 14:14:45
Что они пили - это важно. :)
Горожанин
2020-11-20 13:54:09
Не иначе мраморная говядина, сыр "Эпуас" 16 века и эксклюзивный сорт огурцов! Конечно сажать на 6 лет.
протестанутый
2020-11-20 13:24:59
Либерастня, начинайте : чиновники миллиардами воруют, а тут за банку огурцов. :)
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