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В Карелии мужчина убился после падения с лестницы во время ссоры с женой

Новости. Происшествия
14:38, 10 Сентября 2021
фото: pixabay.com / Pexels

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Женщина сделала «неосторожное движение рукой в область плеча мужа», после чего тот упал с лестницы и разбился.

Сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного  дела  в отношении 48-летней женщины, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает Следком.

Следствием установлено, что в ноябре прошлого года супруги, проживающие  в поселке Колово  Пудожского района,  приехали в Пудож и разместились в гостинице.

Вечером на лестничной площадке третьего этажа гостиницы обвиняемая в ходе ссоры с супругом «допустила неосторожное движение рукой в область плеча мужа». После этого он сделал шаг назад на ступеньки, оступился, потерял равновесие и упал с лестницы. 

В результате полученных травм головы мужчина скончался.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

Ранее сообщалось, что жительницу Карелии оштрафовали за нападение на полицейский участок.

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