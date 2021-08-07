Жительницу Карелии оштрафовали за нападение на полицейский участок

В Беломорском районе суд наказал женщину за применение насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что ночью 1 апреля в Беломорске 27-летняя подсудима, будучи в состоянии алкогольного опьянения, бросала камни в окна отдела полиции. В связи с этим она была задержана и доставлена в участок, где она не успокоилась. Женщина ударила ногой полицейского.

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину, раскаялась в содеянном, заявив, что преступление было совершено ею под влиянием алкоголя.

Приговором Беломорского районного суда буйной беломорчанке назначено наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, житель Карелии избил полицейского за прерванный отдых у костра.