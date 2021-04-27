Житель Карелии избил полицейского за прерванный отдых у костра

В Беломорском районе суд оштрафовал местного жителя, применившего насилие в отношении полицейского, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Беломорского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя района, обвиняемого в применении насилия в отношения представителя власти.

Суд установил, что 17 января 2021 вечером в поселке Сосновец, находясь на улице, молодой человек развел костер и пил спиртное в компании знакомых. Жители поселка пожаловались на это полицейским, которые прибыли на место и доставили подсудимого в отдел, где составили протокол об административном нарушении.

Однако в ходе задержания мужчина, возмутившись требованиям полицейских прекратить посиделки, нанес не менее трех ударов одному из полицейских, причинив тому физическую боль и травмы.

На судебном заседании дебошир полностью признал вину.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.