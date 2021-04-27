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Житель Карелии избил полицейского за прерванный отдых у костра

Новости. Криминал
14:34, 28 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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В Беломорском районе суд оштрафовал местного жителя, применившего насилие в отношении полицейского, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Беломорского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя района, обвиняемого в применении насилия в отношения представителя власти.

Суд установил, что 17 января 2021 вечером в поселке Сосновец, находясь на улице, молодой человек развел костер и пил спиртное в компании знакомых. Жители поселка пожаловались на это полицейским, которые прибыли на место и доставили подсудимого в отдел, где составили протокол об административном нарушении.

Однако в ходе задержания мужчина, возмутившись требованиям полицейских прекратить посиделки, нанес не менее трех ударов одному из полицейских, причинив тому физическую боль и травмы.

На судебном заседании дебошир полностью признал вину.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

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Комментарии

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кир
2021-04-28 14:59:19
В любимых либерастами Штатах его попросту убили бы из штатного оружия.
Off
2021-04-28 15:14:13
кир, они любят Россию и Путина . Они системная партия , есть фракция в думе... Не наговаривай на них. Неудачник. :)
Гость
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