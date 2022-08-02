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В Карелии осужденный за кражу мужчина отказался подметать дворы и отправился в колонию

Новости. Криминал
10:18, 04 Августа 2022
фото: © ИТАР-ТАСС / Дмитрий Феоктистов

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Житель Сортавалы получил реальный срок, отказавшись от обязательных работ, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Сортавале суд рассмотрел представление уголовно-исполнительной инспекции о замене наказания в виде обязательных работ на лишение свободы в отношении 37-летнего местного жителя.

Установлено, что в марте за кражу из гаражного кооператива металлических конструкций стоимостью более 20 000 рублей суд приговорил мужчину к 100 часов обязательных работ. Но осужденный не отработал ни часа. Причины пропуска работ он объяснял нежеланием выполнять порученную работу, а именно убирать снег и подметать дворы.

Участвующий в деле прокурор, изучив материалы дела и опросив мужчину, пришел к выводу о необходимости замены назначенного судом наказания, поскольку осуждённый злостно уклонялся от обязательных работ, а его поведение свидетельствовало об отсутствии намерений отбывать наказание.

Суд, с учетом позиции прокурора, представление уголовно-исполнительной инспекции удовлетворил и заменил 100 часов обязательных работ на 12 дней лишения свободы в колонии-поселении.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, жительницу Карелии отправили на обязательные работы за попытку убить соседку-инвалида.

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