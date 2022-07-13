Жительницу Карелии отправили на обязательные работы за попытку убить соседку-инвалида

В Сегежском районе осудили 58-летнюю женщину за попытку убить молодую соседку-инвалида, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в апреле находящаяся в состоянии алкогольного опьянения 58-летняя женщина по надуманному поводу спровоцировала на лестничной клетке ссору с 33-летней соседкой по подъезду, в ходе которой вела себя грубо и агрессивно, используя нецензурную брань. Чтобы избежать продолжения конфликта, молодая соседка попыталась уйти в свою квартиру, однако злоумышленница без разрешения незаконно вошла в жилище, при этом схватила ее за плечи и попыталась повалить на пол, угрожая убить.

Из-за заболевания опорно-двигательного аппарата потерпевшая, являющаяся инвалидом, не смогла оказать сопротивления и стала звать на помощь. На ее крики прибежал сосед, который остановил пьяную агрессивную женщину.

Вину в совершении преступлений подсудимая не признала, пояснив, что стала жертвой оговора.

Вместе с тем, на основании совокупности представленных стороной обвинения доказательств вина была установлена судом, который с учетом возраста и отсутствия прежних судимостей приговорил женщину к обязательным работам сроком на 150 часов.