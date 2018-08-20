В Карелии отменили рейсы на Валаам из Сортавалы на 21 августа

Туристы не смогут попасть во вторник, 21 августа, на остров Валаам из-за штормового предупреждения на Ладоге.

Сортавальскому направлению отменены", - сообщается в паблике "Валаамский причал" г. Сортавала, г Приозерск.

Также отменены рейсы из Приозерска Ленинградской области.

На острове Валаам находится мужско монастырь.