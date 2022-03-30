В Карелии пьяный мужчина пообещал взорвать даму-пристава

В Кемском районе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который пообещал взорвать сотрудницу службы судебных приставов.

Следователи Кемского района возбудили уголовное дело в отношении 36–летнего местного жителя, подозреваемого в угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом информирует Следком Карелии.

По предварительным данным, в марте этого года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в служебный кабинет судебного пристава–исполнителя. Как сообщает Следком, мужчина пообещал взорвать сотрудницу службы судебных приставов.

«Испытывая личные неприязненные отношения к сотруднику службы судебных приставов, воспользовавшись закрытым кабинетом и отсутствием посторонних, подозреваемый высказал в адрес представителя власти угрозу причинения ей смерти путем взрыва. Учитывая агрессивное поведение подозреваемого, его нахождение в алкогольном опьянении, высказанные угрозы были восприняты судебным приставом реально», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что приставы в Карелии арестовали подкову, чтобы продать ее за долги.