В Карелии пьяный мужчина пытался пройти на детскую дискотеку

Группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии пресекли нарушения в заведениях досуга Карелии.

На днях вечером нетрезвый 33-летний гражданин пытался пройти на детскую дискотеку в Пудоже, сообщает Росгвардия. Организаторы мероприятия нажали тревожную кнопку и указали прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны на виновника тревоги. Он был передан полицейским.

В Медвежьегорске в ночь на понедельник в охраняемом кафе задержан 39-летний местный житель, который в нетрезвом виде мешал работе заведения. Сотрудники Росгвардии также передали мужчину наряду полиции.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводска 18-летний юноша ударом головы выбил зуб работнику ресторана.