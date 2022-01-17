В Петрозаводска 18-летний юноша ударом головы выбил зуб работнику ресторана

Росгвардейцы задержали молодого дебошира, который успел травмировать человека в ресторане.

В ночь на воскресенье в одном из ресторанов в центре Петрозаводска была нажата тревожная кнопка, передает Росгвардия. Прибыв на место происшествия, сотрудники группы задержания батальона городского отдела вневедомственной охраны выяснили, что нарушителем общественного порядка является 18-летний юноша, который был зарегистрирован в Ленинградской области.

До вызова росгвардейцев работники службы контроля побеседовали с проблемным гостем на тему правил поведения в общественном месте, но это действия не возымело — нарушитель ударил одного из работников головой в лицо, выбив ему передний зуб. Злоумышленник был задержан и доставлен в полицию.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы в Карелии поймали в минувшем году почти 800 нарушителей.