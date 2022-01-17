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В Петрозаводска 18-летний юноша ударом головы выбил зуб работнику ресторана

Новости. Происшествия
09:02, 18 Января 2022
фото: © Управление Росгвардии Карелии

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Росгвардейцы задержали молодого дебошира, который успел травмировать человека в ресторане.

В ночь на воскресенье в одном из ресторанов в центре Петрозаводска была нажата тревожная кнопка, передает Росгвардия. Прибыв на место происшествия, сотрудники группы задержания батальона городского отдела вневедомственной охраны выяснили, что нарушителем общественного порядка является 18-летний юноша, который был зарегистрирован в Ленинградской области. 

До вызова росгвардейцев работники службы контроля побеседовали с проблемным гостем на тему правил поведения в общественном месте, но это действия не возымело — нарушитель ударил одного из работников головой в лицо, выбив ему передний зуб. Злоумышленник был задержан и доставлен в полицию.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы в Карелии поймали в минувшем году почти 800 нарушителей.

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Комментарии

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Hoвый
2022-01-18 10:16:05
А нефиг было сопляка в ресторан пускать.
Горожанин
2022-01-18 10:00:22
Почему ему тут же зуб не выбили?!
Гость
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