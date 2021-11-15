Росгвардейцы в Карелии поймали в минувшем году почти 800 нарушителей

За 2021 год сотрудники Росгвардии задержали и передали полиции около 800 нарушителей, трое из которых находились в розыске.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии, за минувший год сотрудники подразделений вневедомственной охраны передали полиции около 800 правонарушителей и задержали трех граждан, находившихся в розыске.

Вневедомственная охрана Росгвардии за год совершила более 14 тысяч выездов по сигналам тревоги. При этом по вызовам дежурных частей органов МВД росгвардейцы выезжали более 300 раз.

Всего в республике Росгвардия охраняет более 7 тысяч объектов, их них более сотни относятся к объектам особой важности.

Накануне росгвардейцы задержали в Петрозаводске 28-летнюю покупательницу, которая не хотела платить за товар.