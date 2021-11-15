Жительница Петрозаводска пыталась в карманах пронести мимо кассы средства для ухода за волосами

Росгвардейцы задержали 28-летнюю покупательницу, которая не хотела платить за товар.

Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Карелии, попытка кражи была зарегистрирована в одном из петрозаводских гипермаркетов. 28-летняя горожанка попыталась незаметно пронести мимо кассы средства для ухода за волосами стоимостью около 800 рублей. Похищенное женщина спрятала в карманы.

Росгвардейцы задержали нарушительницу и доставили в полицию.

Ранее сообщалось, в столице Карелии росгвардейцы задержали нескольких покупателей, пытавших пронести алкоголь мимо кассы.