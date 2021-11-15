Жители Петрозаводска совершают набеги на гипермаркеты

В столице Карелии росгвардейцы задержали нескольких покупателей, пытавших пронести алкоголь мимо кассы.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, за несколько дней группы задержания вневедомственной охраны получили четыре вызова о срабатывании тревожных кнопок в городских гипермаркетах. Одно из торговых заведений трижды пострадало от действий злоумышленников – сумма ущерба превысила 3,5 тысячи рублей.

Основным предметом хищения стала алкогольная продукция. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей и передали их полиции. При установлении личности одного из граждан выяснилось, что 33-летний петрозаводчанин имеет неоплаченный административный штраф.

Ранее сообщалось, жительница Карелии ночью обокрала магазин, в котором работала днем.