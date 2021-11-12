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Жительница Карелии ночью обокрала магазин, в котором работала днем

Новости. Общество
12:21, 21 Декабря 2021
фото: © Максим Григорьев / ТАСС

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Сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в краже денег одном из магазинов Лахденпохьи, сообщили в прес-службе ведомства.

Около полуночи 20 декабря сработала охранно-пожарная сигнализация одного из магазинов в Лахденпохье. Свидетели, жившие напротив, рассказали сотрудникам группы задержания о двух людях, отходивших от магазина. Похожие по приметам мужчина и женщина вскоре были задержаны в соседнем квартале.

При установлении личности выяснилось, что 29-летняя женщина является продавцом того самого магазина. С нею был 35-летний местный житель. При осмотре территории под припаркованным автомобилем нашлись брошенные наличные — более четырех с половиной тысяч рублей.

У задержанной нашлись ключи — с их помощью злоумышленники и проникли на объект. Ответственный работник магазина констатировал, что из кассы пропали деньги. Подозреваемые были доставлены в дежурную часть полиции.

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Комментарии

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кир
2021-12-21 12:36:23
И это наши люди, которые не голодают. :)
Гость
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