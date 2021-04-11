В Карелии пьяный мужчина утратил равновесие и разнёс имущество магазина

Вневедомственная охрана задержала нетрезвого посетителя магазина, который потерял равновесие и сломал дорогую аппаратуру.

Днем 10 апреля тревожная кнопка была нажата в одном из магазинов Сортавалы, сообщают в Росгвардии.

Прибыв на место, группа задержания выяснила, что мужчина в нетрезвом состоянии потерял равновесие и сломал антикражную систему. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составит не менее 20 тысяч рублей.



Задержанный за порчу имущества 33-летний местный житель передан полицейским.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы Карелии задержали человека, угрожавшего физической расправой.