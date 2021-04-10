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Росгвардейцы Карелии задержали человека, угрожавшего физической расправой

Новости. Общество
11:28, 11 Апреля 2021
фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Бойцы Росгвардии в Карелии за неделю совершили 386 выездов по сигналам тревоги, сообщили в ведомстве.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии Карелии с 3 по 8 апреля по подозрению в совершении преступления задержали одного человека, ему инкриминируется угроза физической расправой.

Группами задержания, находившимися на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержано 18 человек за административные правонарушения.

Совершено 386 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан, в 16 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

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