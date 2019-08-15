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Новости. Экономика
14:12, 15 Августа 2019
фото: © ТАСС / Алексей Павлишак

В Карелии предпенсионеров переобучают на бизнесменов и обещают дать 200 тысяч рублей

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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о том, что два десятка республиканских предпенсионеров приступили к изучению основ предпринимательства.

Как заявил на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков, с 5 августа к обучению по программе "Основы предпринимательства" приступили 20 индивидуальных предпринимателей предпенсионного возраста из разных районов республики. Обучение проходит дистанционно на базе Колледжа технологии и предпринимательства. 

"Если предпенсионер решил заняться бизнесом, то субсидия в повышенном размере до 200 тыс рублей при условии успешной защиты бизнес-плана будет выделена на открытие своего дела. Всего по республике учатся уже более 60 активных граждан предпенсионного возраста, которые решили повысить свою квалификацию или обучиться новым профессиям в сфере делопроизводства и госзакупок, поварскому делу и другим специальностям", - сообщил Парфенчиков.

 

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