В Карелии предпенсионеров переобучают на бизнесменов и обещают дать 200 тысяч рублей

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о том, что два десятка республиканских предпенсионеров приступили к изучению основ предпринимательства.

Как заявил на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков, с 5 августа к обучению по программе "Основы предпринимательства" приступили 20 индивидуальных предпринимателей предпенсионного возраста из разных районов республики. Обучение проходит дистанционно на базе Колледжа технологии и предпринимательства.

"Если предпенсионер решил заняться бизнесом, то субсидия в повышенном размере до 200 тыс рублей при условии успешной защиты бизнес-плана будет выделена на открытие своего дела. Всего по республике учатся уже более 60 активных граждан предпенсионного возраста, которые решили повысить свою квалификацию или обучиться новым профессиям в сфере делопроизводства и госзакупок, поварскому делу и другим специальностям", - сообщил Парфенчиков.