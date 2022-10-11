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В Карелии прогнозируют рост безработицы к началу 2023 года

Новости. Экономика
07:15, 17 Октября 2022
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

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Власти Карелии ожидают рост уровня безработицы до 1,7%.

Ожидается уровня безработицы до 1,7% к 1 января 2023 года, что не превысит отметку в 5 тыс. безработных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление труда и занятости.

«В четвертом квартале 2022 года в Республике Карелия возможно повышение безработицы, но оно не будет резким, скорее постепенным. Связано это будет преимущественно с объективным ежегодным сезонным фактором — окончанием финансового года и сворачиванием временных сезонных работ. На 1 января 2023 года безработица не превысит 5 тыс. человек или 1,7% численности рабочей силы», — заявили в ведомстве.

На данный момент в Карелии безработица находилась на уровне 1,5%, а численность нетрудоустроенных граждан составляет чуть более 4 тыс. человек. По данным на середину октября, по информации управления труда и занятости региона, 17 предприятий вывели в режим неполной занятости 474 человека.

«40 работодателей уведомили о планах по сокращению 842 сотрудников», — сообщили в управление труда и занятости.

При этом спрос на рабочую силу в Карелии сохраняется. Отмечается рост числа предложений по трудоустройству с начала года — с 5,9 тыс. до 8,9 тыс. Люди требуются на предприятия в сферах энергетики, лесопереработки, торговли, образования, услуг, а также на транспорте. «Пока трудно сказать, повлияла ли мобилизация на рынок труда в Карелии. Заявлены после ее начала минимальные потребности по замещению временных рабочих мест — 65 единиц», — сказали в управлении труда и занятости Карелии, добавив, что в основном временные вакансии относятся традиционно к строительной отрасли, образованию, здравоохранению и сфере соцуслуг.

Ранее сообщалось, одно из ведущих промышленных предприятий Карелии — компания «АЕК» в Костомукше — объявило о возможных массовых сокращениях персонала.

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