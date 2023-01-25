В Карелии простятся с одним из первых хэви-металлистов страны

В Кондопоге сегодня, 1 февраля, состоится прощание с Германом Фирсовым.

Сегодня, 1 февраля, в Кондопоге состоится прощание с музыкантом Германом Фирсовым.

Об этом сообщила художественный руководитель Центра культуры и досуга Кондопоги Наталья Киль.

«Не стало нашей легенды. Герман Фирсов! Наша Гордость. Наш стиль… Наш Лидер… Пример… Будем помнить!» — написала Наталья на своей странице в соцсети.

Герман Фирсов родился в Сегежском районе. Окончил культпросветшколу в Петрозаводске, работал в музыкальной школе в Надвоицах, а затем в Кондопоге.

С 1965 года он создал несколько музыкальных коллективов, побеждавших на конкурсах в Карелии. В 1991 создал рок-группу «Все», где играл свои композиции в стилях хард-рок и хэви-метал.

Не стало музыканта 30 января. Прощание состоится 1 февраля с 12.00 до 12.30.