В Карелии ушел из жизни легендарный ветеран Великой Отечественной войны

На 98-м году жизни скончался Василий Петрович Репников.

О трагическом событии написал на своей странице в соцсети спикер Заксобрания Карелии.

«Сегодня на 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Петрович Репников. Горжусь, что был знаком с этим удивительным человеком, настоящим патриотом Родины, который в трудные годы без колебаний встал на защиту Отечества. Даже находясь в больнице, в последние дни жизни, он не терял боевой дух», — написал Элиссан Шандалович.

Спикер карельского парламента напомнил, что Василий Петрович ушел на фронт 14-летним мальчишкой и прошел всю войну, участвуя в боях с фашистами на девяти фронтах. Парламентарий принес соболезнования родным и близким Василия Петровича Репникова.

Напомним, в начале 2023 года с 97-м днем рождения ветерана поздравлял глава Карелии, рассказав об сложном и достойном жизненном пути Василия Петровича.