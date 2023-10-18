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«Участвовал в штурме Берлина», - легендарный житель Карелии, боевой офицер, гвардии полковник в отставке отмечает 98-летие

Новости. Общество
11:09, 20 Октября 2023
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Петрозаводчанин Константин Степанович Панов принимает поздравления с днем рождения.

Глава Карелии поздравил знаменитого жителя Петрозаводска с днем рождения.

«Сегодня ветерану Великой Отечественной войны исполняется 98 лет! Первые поздравления — от любимых правнуков! Их у Константина Степановича Панова трое», — написал руководител республики в соцсети.

Наш легендарный земляк — боевой офицер, гвардии полковник в отставке. Воевал на 1-м Белорусском фронте. Участвовал в штурме Берлина. После войны продолжил службу, а затем три десятка лет работал в ДОСААФ.

Как рассказал глава региона, Константин Степанович и сейчас в строю. По-прежнему много ходит пешком и даже занимается на уличных тренажерах. При этом говорит, что самый лучший тренажер — это пятый этаж.

Любит порыбачить, попариться в баньке — для нее и веники сам заготавливает. Много читает: об истории Руси, Великой Отечественной… Да, еще активно осваивает смартфон, чтобы не только новости узнавать, но и общаться с родственниками из других городов.

«А вы говорите — возраст! Не в количестве лет дело, а в отношении к жизни. Константин Степанович, дорогой! От всей души — с днем рождения! Пусть ваша энергия не иссякает. Здоровья вам и благополучия!» — пожелал Артур Парфенчиков.

Журналист «Столицы на Онего» видела  Константина Степановича летом по утрам на набережной и каждый раз восхищалась его жизнелюбием и оптимизмом. Там ветеран бывает каждое утро, его многие знают — он общается со спортсменами и любителями спорта. Удивительный мужчина делает зарядку, прогуливается по набережной, занимается на тренажерах - ежедневно и с удовольствием. А еще он рассказывает истории из жизни, о службе, о военном времени, внимательно слушает собеседника и готов поддержать любую тему. 

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