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В Карелии расставят феромонные ловушки на усачей и короедов

Новости. Общество
09:59, 30 Мая 2022
фото: © Lu4ezarnaya / fotoprizer

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Россельхознадзор проводит мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории республики.

По сообщению Североморского межрегионального управления Россельхознадзора, с начала 2022 года при проведении энтомологических, гербологических и фитогельминтологических исследований подтверждено наличие карантинных объектов в 21 случае. В республике обнаружили западный (калифорнийский) цветочный трипс в партиях среза цветов и горшечных растений. В партиях подсолнечника нашли семена амброзии полыннолистной и амброзии трехраздельной, а партиях киви — тутовую щитовку.

В летний период Управление будет проводить мониторинг территории лесного массива республики, мест заготовок, хранения лесопродукции. Для этого будут установлены феромонные ловушки на усачей рода Monochamus, азиатского подвида непарного шелкопряда, сибирского шелкопряда, короедов рода Ips.

В местах выращивания овощей и зеленных культур планируется разместить ловушки на выявление западного (калифорнийского) цветочного трипса.

В местах хранения и реализации подкарантинной продукции будут размещены ловушки на выявление американской белой бабочки, восточной плодожорки, коричневого мраморного клопа, средиземноморской плодовой мухи, южноамериканской томатной моли, червеца Комстока, капрового жука, картофельной моли, четырех-пятнистой зерновки.

Ранее сообщалось, Россельхознадзор Карелии нашел в колбасе из оленины курицу.

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