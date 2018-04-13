В Карелии раздавили почти 200 кг польских груш

Запрещенные фрукты обнаружили в ходе ночной проверки на трассе "Кола".

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, 9 апреля в 1 час 20 минут специалисты отдела пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора совместно с сотрудниками ГИБДД МВД по Республике Карелия и Карельской таможни проводили оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению товаров, включенных в Перечень сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации. В ходе проверки на участке федеральной автодороги "Кола" (421 км) был выявлен факт перевозки партии груш свежих в количестве 192 кг, страной происхождения которых согласно маркировочным этикеткам является Польша. Импортером значится предприниматель из Республики Беларусь.

В соответствии с указом президента Российской Федерации и постановлением правительства, продукция изъята из оборота и уничтожена механическим способом на полигоне ТБО в деревне Орзега Прионежского района.