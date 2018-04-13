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Новости. Общество
09:44, 13 Апреля 2018

В Карелии раздавили почти 200 кг польских груш

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Запрещенные фрукты обнаружили в ходе ночной проверки на трассе "Кола".

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, 9 апреля в 1 час 20 минут специалисты отдела пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора совместно с сотрудниками ГИБДД МВД по Республике Карелия и Карельской таможни проводили оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению товаров, включенных в Перечень сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации. В ходе проверки на участке федеральной автодороги "Кола" (421 км) был выявлен факт перевозки партии груш свежих в количестве 192 кг, страной происхождения которых согласно маркировочным этикеткам является Польша. Импортером значится предприниматель из Республики Беларусь.

В соответствии с указом президента Российской Федерации и постановлением правительства, продукция изъята из оборота и уничтожена механическим способом на полигоне ТБО в деревне Орзега Прионежского района.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-04-13 10:19:04
Правильно делают, закон нарушать нельзя. Владельцев незаконных груш вместе с теми, кто разрешил за деньги провоз на территорию РФ, утилизировать надо первыми.
Елена
2018-04-13 09:54:46
Что за бред! В стране половина населения за чертой бедности! Почему нельзя изъятые груши передать в детские дома, дома престарелых, малоимущим, многодетным семьям.... Государству это не принесет материального ущерба. Так нет же! Давайте давить еду!!!
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