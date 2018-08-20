В Карелии разработают систему мер по легализации "серых зарплат"

В республике более 2 тысяч организаций платят зарплаты ниже МРОТ.

Об этом говорилось на совещании по вопросу разработки комплекса мер по снижению численности неработающих застрахованных лиц в трудоспособном возрасте и доведению заработной платы работников предприятий до уровня не ниже средней по отрасли.

Среди возможных мероприятий: организация выездов мобильных групп для фиксации фактов нарушения трудового законодательства и разработка поощряющих мер для добросовестных плательщиков.

По словам и.о.руководителя УФНС по РК Веры Вятчиной, за первый квартал 2018 года сформирован список из 2944 физлиц и ИП, которые выплачивают заработную плату ниже МРОТ. Однако возникают сложности в доказательной базе и привлечении таких лиц к ответственности. На заседании также зашла речь об организации выездов мобильных групп для фиксации фактов нарушения трудового законодательства.