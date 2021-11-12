В Карелии росгвардейцы задержали более 20 нарушителей за неделю

Росгвардия сообщила об итогах своей работы в течение недели.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны с 19 по 26 ноября совершили более 370 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан — в 15 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций. Об этом информирует Росгвардия.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования, задержали 18 граждан за административные правонарушения, 3 — по подозрению в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что в Карелии нарушители пытались вынести из магазина кофе, шоколад и мясные деликатесы.