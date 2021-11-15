В Карелии нарушители пытались вынести из магазина кофе, шоколад и мясные деликатесы

Росгвардейцы задержали нарушителей в двух карельских городах, те пытались вынести из магазинов продукты.

На днях группа задержания батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны была направлена в один из городских гипермаркетов. За кражу продуктов на 5000 рублей была задержана 57-летняя гражданка. Об этом сообщает Росгвардия.



А в Сегеже вневедомственной охраной Росгвардии были пресечены уголовное и административное правонарушения. Росгвардейцы дважды за сутки выезжали в один из охраняемых магазинов. За мелкое хищение продуктов питания — кофе, шоколада и мясных деликатесов — задержан 54-летний сегежанин. Не прошло и часа, как сигнализация сработала вновь. Был задержан 28-летний мужчина, который на глазах продавцов положил в карманы несколько плиток шоколада и при попытке скрыться оказал сопротивление охраннику магазина.



Всех нарушителей передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что геодезический прибор и спиртное стали наживой магазинных воров в Карелии.