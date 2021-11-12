Геодезический прибор и спиртное стали наживой магазинных воров в Карелии

В Карелии сотрудники Росгвардии за сутки задержали нескольких нарушителей.

В Петрозаводске днем 16 ноября сработала тревожная сигнализация строительного гипермаркета. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего жителя столицы Карелии, который похитил геодезический прибор стоимостью 18500 рублей. Нарушителя передали следственно-оперативной группе. Об этом сообщает Росгвардия.

В этот же день сотрудники Олонецкого отдела вневедомственной охраны задержали 44-летнего местного жителя в одном из сетевых магазинов. От администрации торгового заведения поступила информация, что данный гражданин утром украл бутылку крепкого спиртного, — когда днем он появился вновь, его заметили и нажали тревожную кнопку. Выяснилось, что этот же мужчина в течение дня успел побывать в другом магазине, откуда незаметно вынес молочную продукцию. Правонарушителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Известно, что олончанин уже находится под следствием по уголовному делу о грабеже, которое было возбуждено 13 ноября, когда подозреваемый по предварительному сговору с другим злоумышленником участвовал в открытом хищении товара.

Ранее сообщалось, что молодой любитель сыра и мясных деликатесов попался на краже в Петрозаводске.