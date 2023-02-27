В Карелии сотрудники СИЗО-2 сыграли с осужденными в пинг-понг

В Следственном изоляторе №2 в Сегеже команда сотрудников сыграла в настольный теннис с осужденными, сообщили в УФСИН Карелии.

Соревнования по этой популярной игре — уже добрая спортивная традиция для Следственного изолятора № 2 города Сегежа, отметили в УФСИН.

Участники — команда тех, кто трудится в учреждении, и осужденные хозяйственного отряда — противостояли друг другу не только в одиночных играх, но и в парных разрядах.

Баталии за спортивными столами выдались динамичными и зрелищными. В результате упорной борьбы пальму первенства завоевали сотрудники СИЗО-2.

Победители и призеры получили свои заслуженные дипломы, а также всем теннисистам в награду досталось отличное настроение.

«Такие мероприятия проводятся в целях популяризации здорового образа жизни и привлечения осужденных и сотрудников УФСИН к занятиям спортом. Кроме того, пинг-понг помогает развивать ловкость, физическую стойкость, улучшает способность концентрировать внимание и, соответственно, положительно влияет на качества, необходимые в повседневной жизни и деятельности», — отметили в пресс-службе ведомства.