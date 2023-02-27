Реклама

Как строится в Петрозаводске высотный дом с потрясающим видом на Онежское озеро (ВИДЕО)
27.02.2023 15:54
Ветер оторвал часть конструкций на торговом центре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
Сегодня 10:29
Не музейные ценности
Сегодня 10:45

В Карелии сотрудники СИЗО-2 сыграли с осужденными в пинг-понг

Новости. Общество
17:40, 28 Февраля 2023
фото: УФСИН России по Республике Карелия

Новости партнеров

В Следственном изоляторе №2 в Сегеже команда сотрудников сыграла в настольный теннис с осужденными, сообщили в УФСИН Карелии.

Соревнования по этой популярной игре — уже добрая спортивная традиция для Следственного изолятора № 2 города Сегежа, отметили в УФСИН.

Участники — команда тех, кто трудится в учреждении, и осужденные хозяйственного отряда — противостояли друг другу не только в одиночных играх, но и в парных разрядах.

Баталии за спортивными столами выдались динамичными и зрелищными. В результате упорной борьбы пальму первенства завоевали сотрудники СИЗО-2.

Победители и призеры получили свои заслуженные дипломы, а также всем теннисистам в награду досталось отличное настроение.

«Такие мероприятия проводятся в целях популяризации здорового образа жизни и привлечения осужденных и сотрудников УФСИН к занятиям спортом. Кроме того, пинг-понг помогает развивать ловкость, физическую стойкость, улучшает способность концентрировать внимание и, соответственно, положительно влияет на качества, необходимые в повседневной жизни и деятельности», — отметили в пресс-службе ведомства.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.02.2023, 07:15
На Земле бушует мощнейшая в 2023 году магнитная буря
26.02.2023, 00:10
Психолог назвал три признака, когда вашей дружбе пришел конец
26.02.2023, 08:59
РЖД сокращает глубину продажи билетов на популярные курорты
27.02.2023, 00:10
Врач назвал идеальное время, когда нужно ложиться спать
22.02.2023, 00:10
Названы неожиданные причины ухудшения зрения
24.02.2023, 13:53
Ученые изучили влияние воды в Карелии на появление патологий у населения

Чтиво

27.02.2023 14:49
Без политики
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
Экологическая активистка из Петрозаводска Анастасия Валова рассказала «Столице на Онего», почему она борется с мусором.
С любовью к жизни и природе
27.02.2023 12:49
«Загадочная русалка» из Петрозаводска на шоу парикмахеров: «За известностью я не гоняюсь»
23.02.2023 15:27
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.