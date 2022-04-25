В Карелии спасатели сняли игрушку с головы полуторагодовалого малыша

Помощь спасателей понадобилась маленькому ребенку в поселке Сортавальского района.

Инцидент произошел 2 мая в поселке Хаапалампи Сортавальского района. К спасателям за помощью обратилась мама полуторагодовалого ребенка. Малыш надел на голову игрушку, которую родители не смогли самостоятельно снять, рассказа в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.

«На вызов выехал Сортавальский отряд. Помощь оказана, игрушка снята», — говорится в сообщении службы.

Ранее сообщалось, спасатели Карелии вынесли из леса пенсионера, у которого отказали ноги.