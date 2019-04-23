В Карелии стартует акция "Георгиевская ленточка"

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Накануне Дня Победы в столице Карелии пройдет акция "Георгиевская ленточка".
В паблике главы Карелии сообщается, что с 25 апреля по 8 мая волонтеры будут раздавать георгиевские ленты и листовки о правилах ношения этого атрибута традиционных памятных мероприятий.
Ленточки будут раздавать у мемориального комплекса "Могила неизвестного солдата с Вечным огнем Славы", на площадке около ТЦ "Макси" и у фонтана "Молекула".
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