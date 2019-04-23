В Карелии стартует акция "Георгиевская ленточка"

Накануне Дня Победы в столице Карелии пройдет акция "Георгиевская ленточка".

В паблике главы Карелии сообщается, что с 25 апреля по 8 мая волонтеры будут раздавать георгиевские ленты и листовки о правилах ношения этого атрибута традиционных памятных мероприятий.

Ленточки будут раздавать у мемориального комплекса "Могила неизвестного солдата с Вечным огнем Славы", на площадке около ТЦ "Макси" и у фонтана "Молекула".