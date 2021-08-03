В Карелии судебные приставы возобновили прием граждан

Управление службы судебных приставов по Карелии заявило о возобновлении личного приема граждан и представителей организаций.

С девятого августа карельские судебные приставы возобновляют личный прием граждан и представителей организаций.

Информация об этом содержится на сайте ведомства, где опубликован график приема посетителей.

«При обращении на прием с собой иметь паспорт и средства индивидуальной защиты (маска, перчатки)», — говорится в сообщении приставов.

Напомним, в июне управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия прекратило прием граждан, записавшихся через официальный сайт, из-за угрозы распространения коронавируса.