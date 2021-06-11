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В Карелии судебные приставы прекратили прием граждан из-за заражения сотрудников COVID-19

Новости. Общество
19:31, 11 Июня 2021
фото: © Алексей Никольский/РИА Новости

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия прекратило прием граждан, записавшихся через официальный сайт, из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщается на сайте карельского УФССП.

«В связи с увеличением числа заболевших сотрудников и угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) c 04.06.2021 временно прекращено осуществление личного приема граждан и представителей организаций, записавшихся на личный прием с использованием электронной очереди на интернет-сайте УФССП России по Республике Карелия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минздрав Карелии открывает дополнительные инфекционные отделения в больницах из-за роста числа больных коронавирусом.

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Комментарии

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Изя
2021-06-11 20:28:45
Погоны получили , хрен ли и работать . Прокурор , АУ надо работать приставам ))) :)
Гость
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